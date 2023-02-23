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Antalya'da Sedanur sırra kadem bastı! 91 gün oldu ama...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da Sedanur sırra kadem bastı! 91 gün oldu ama...

 ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 91 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ’dan hala haber alınamıyor. Genç kız son olarak Poyraz Limanı mevkiinde görülmüştü.

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Gazipaşa’da 24 Kasım’da ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilmedi. 

3 aydır Sedanur ile ilgili en ufak bir ip ucuna rastlayamadıklarını ve arama çalışmalarının bittiğini söyleyen Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı, “Tüm aramalara, tüm çabalara rağmen hala bir umut yok. Cinayet büro soruşturmalarına devam ediyor. Umudumuzu kaybetmedik ama çok uzun zaman oldu. Yetkililer elinden gelen gayreti gösteriyor ama hala bir ipucu yok. Allah’tan umut kesilmez ama belirsizlik çok kötü bir şey” şeklinde konuştu.

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