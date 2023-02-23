Kahreden tabloyu Hulusi Akar paylaştı! 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var" açıklamasını yaptı.

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Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Hatay'da incelemelerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber'e konuştu. Şu ana kadar depremlerde 100 silah arkadaşlarını kaybettiklerini söyleyen Bakan Akar, "İki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var." ifadelerini kullandı.

Akar şunları ifade etti:

"Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.

57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi

Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.

380 bin günlük ekmek üretiyoruz

Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumaya sevk etti. 108 mutfakla 48 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik."