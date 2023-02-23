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Önce içine baktı sonra çaldı! Yardım görevlisi, hırsızlık yapan kadına isyan etti

Önce içine baktı sonra çaldı! Yardım görevlisi, hırsızlık yapan kadına isyan etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Ekibindeki vatandaşın kapısının önüne koyduğu kıyafet dolu poşet, bir kadın tarafından çalındı. Giysi dolu poşetin çalınma anı kameraya yansırken vatandaş, "Çantayı aldığında hiç mi utanmadın? Eğer biraz vicdanın varsa o çantayı geri getirirsin" diyerek kadına seslendi.

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Olay dün Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Arama Kurtarma Ekibinde olan Mevlüt Mikailoğlu, depremzede bölgesine gidecek olan arkadaşı Serkan Oral’a elbiselerini vermek için buluşma noktasına gitti. Çantasını apartman girişine koyup arkadaşını bekleyen Mevlüt Mikailoğlu bir süre sonra çantasının orada olmadığını fark etti.

Çantanın akıbeti bir süre sonra bölgedeki güvenlik kameraları incelenince ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde kaldırımdan geçen bir kadının, cep telefonuyla görüştüğü esnada aniden fark ettiği çantayı alıp bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"Çantayı aldığında hiç mi utanmadın?"

aşanan durumdan büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Mevlüt Mikailoğlu, “Ablacım aldığın o çantada İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinin kıyafetleri var. Milletin bağışlarıyla alınmış o kıyafetler can kurtarmak için kullanılıyor ve senin hiç bir işine yaramaz. Çantayı aldığında hiç mi utanmadın? Hiç mi pişmanlık yaşamadın? Eğer biraz vicdanın varsa o çantayı geri getirirsin” diye konuştu.

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