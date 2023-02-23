Bakan Kurum, yıkılan ve acil yıkılması gereken bina sayısını açıkladı

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı bakanları Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum deprem bölgesinde 1 milyon 250 bin binanın incelendiğini 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu dile getirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AFAD’ın Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Üç bakan, 18’inci gününü geride bırakan depremlerle ilgili gelinen son durumu aktardı.

Biz Müslümanız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasından satır başları:

“Dünyada hiçbir ülke, üst üste yaşanan 5 yıkıcı depremin altından kalkabilecek kabiliyette değildir.

Elbette ki hüzünlüyüz. Hatıralarımız, şehirlerimiz, evlerimiz yıkıldı; sevdiklerimizi, canlarımızı, insanlarımızı kaybettik. Ama biz Müslümanız. Biz inanıyoruz ki ne bir saniye ileri, ne bir saniye geri…

İnsanın hayatının takdir edildiği andan bir saniye ileri getirebilme kabiliyeti hiç kimsede yoktur. Ama burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde ayakta tutmak durumundayız.

Güvenlik sorunu yaşanmadı

Altyapı konusunda diğer illere nazaran ciddi toparlanma söz konusu. Adıyaman’da bugün su, doğalgaz, elektrik açısından. Güvenlik açısından da ilk baştan itibaren bir sorun yaşanmamış ve devletimiz bir asayiş olayı gerçekleşmemesi için ortaya irade koymuştur.

Konteyner şehirlerinin hazırlanması konusunda planlamayı birlikte gerçekleştirdik. Köylerimizden illerimize kadar nasıl hızlı adımları atabilirizi değerlendirdik. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam alanı oluşması için değerlendirmelerde bulunuyoruz.

Hayatımızda ilkleri birlikte görüyoruz

Vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. 6.4 depreminin ardından vatandaşlarımız büyük korku içerisinde çadır talebinde bulunuyorlar. Biz de çadır ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Biz bugüne kadar selde, afette birlikte olduk. İşimizi tamamlamadık çıkmadık. Elbette ki hüzünlüyüz, hatıralarımız şehirlerimiz yıkıldı, sevdiklerimizi kaybettik.

İnsanın hayatının takdir edildiği andan bir saniye geri getirme kabiliyeti kimsede yoktur. Burada yapmamız gereken; umudumuzu geleceğe yönelik ayakta tutmak zorundayız. Hayatımızda ilkleri birlikte görüyoruz. Bir yerde 10 bin hemşehrimizin aynı mezarlıkta defnedildiği, bundan 30 yıl sonra bir dedenin torununa anlatırken, bu afetin o çocukta da travma yaşayabileceğini unutmamamız lazım.

164 bin 321 bina acil yıkılacak

Deprem bölgesinde hasar tespit çalımlarının sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin binanın incelendiğini 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun dile getirdi.

“Depremden etkilenen 11 ilimizle vatandaşlarımızla el ele vererek ilk andan itibaren seferber halde çalışıyoruz” diyen Bakan Kurum konuşmasında şunları kaydetti:

İllerimize tek tek ziyaretlerde bulunduk. Arama-kurtarma, hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizle yürüttük. Dün de Kilis’te yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İlk andan itibaren Ulaştırma Bakanımız ve Ticaret Bakanımız çalışma arkadaşlarımızla el ele vererek çalışmalarını yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar.

Şehrin tüm ihtiyaçlarını giderecek anlayışla çalışmalarını yürütüyorlar. Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 1 sene içinde yapacağız. Adıyaman’ın hasar tespit değerlendirmesinde, 20 bin 980 binada 56 bin 685 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak değerlendirmesini yaptık.

Şu anda Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini başlattık. Şehrimizin 100 yılını da planlayacak afetlere dirençli bir anlayışla yapıyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa bu anlayışla ülkemizin en iyi mimarlarıyla, tasarımcılarıyla bu süreci yürütüyoruz.

Zemin + 3 katı geçmeyecek bir yapılaşmayı hayata geçireceğiz. Şehrin tüm kültürel değerlerini birlikte ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 200 bin konut projesini bilim insanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Depremin ardından 18. gün itibariyle 3 günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın konut sözleşmesini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz.

Köydeki vatandaşlarımızın köydeki yaşamını sürdürebilmesi amacıyla hassas bir süreç yürütüyoruz. Burada 10 bin köy konutumuzu, 70 bin köy evimizi buradaki tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirecek şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu süreci inşa ederken eski yerleşim yerline yönelik detaylı çalışma yapıyoruz.