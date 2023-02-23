Kandilli Müdürü Doğan Kalafat, Marmara depremi için son noktayı koydu! Tarih belli mi?

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası yapılan açıklamalar herkesi tedirgin etti. Beklenen büyük deprem için son açıklama Doç. Dr. Doğan Kalafat'tan geldi. Kalafat, "Marmara’da sismik boşluk diye tanımlanan bir parça var ve bu parça er ya da geç kırılacak.” dedi.

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Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, katıldığı yayında Türkiye’de beklenen depremler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

30 yılda yüzde 64, 90 yılda yüzde 95 olasılıkla...

Doç. Dr. Kalafat, “Depremin ne zaman olabileceğine dair istatistik yaparak deprem katalogları kullanarak büyük depremlerin tekrarlanma periyodlarına bakıyoruz. Şöyle bir istatistik oluyor 30 yılda yüzde 64, 50 yılda yüzde 75, 90 yılda yüzde 95 olasılıkla 7’nin üzerinde bir deprem olabilir bölgede ama bu hiçbir zaman bu tarihler arasında deprem olacağını ifade etmiyor. Bu yalnızca bize sizin yaşadığınız coğrafyada depremin tehlikesi vardır ve zamanı iyi değerlendirin mesajını veriyor” değerlendirmesinde bulundu. Doç. Dr. Kalafat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Er ya da geç kırılacak"

“Bizim özellikle odaklandığımız Silivri açıklarından başlayan bir parça. Bu mevcut olan depremlerden daha küçük bir deprem bu aslında. Zemini ağırlıklı olarak batı ve doğu ucunda olan zemini kötü yapılar yıkılacaktır en azından ağır hasar alacaktır. Marmara’da sismik boşluk diye tanımlanan bir parça var ve bu parça er ya da geç kırılacak.”