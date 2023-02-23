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Enkaz taşıyan hafriyat kamyonları mekik dokuyor! Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

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Enkaz taşıyan hafriyat kamyonları mekik dokuyor! Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

HATAY’da meydana gelen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yüzlerce harfiyat kamyonunun boş alana mekik dokuduğu o anlar drone ile görüntülendi.

Enkaz taşıyan hafriyat kamyonları mekik dokuyor! Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Hatay’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı.

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Enkaz taşıyan hafriyat kamyonları mekik dokuyor! Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

 İlk meydana gelen depremden 19 gün geçmesinin ardından yıkılan binaların bazılarında hala arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı binalarda çalışmalar tamamlandı.

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Enkaz taşıyan hafriyat kamyonları mekik dokuyor! Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Kurtarma çalışması biten binalara giren kepçe ve kamyonlar, süratla enkaz kaldırma işlemlerine devam ediyor.

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Enkaz taşıyan hafriyat kamyonları mekik dokuyor! Kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi

Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor

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