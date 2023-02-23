448 sağlık çalışanı enkaz altında öldü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın riski kontrol altında
KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 528 sağlık çalışanı yaralandı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde salgın riskinin kontrol altında olduğunu söyledi.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen iki büyük deprem 10 ile büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin 18. gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da açıklamalarda bulunurken, "Deprem bölgesinde salgın riski kontrol altında" açıklamasında bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
- Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.
- Salgın riski kontrol altında.
- Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 528'i yaralandı.