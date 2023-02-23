448 sağlık çalışanı enkaz altında öldü! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın riski kontrol altında

Macaristan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini oylayacağı tarih belli oldu

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Deprem bölgesinde konutların maliyeti ne kadar olacak? 450 bin konutun toplam maliyeti belli oldu