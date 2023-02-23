İsrailli komutan cebinden Türk parası çıkarıp anısını anlattı herkes duygulandı

TÜRKİYE'de yaşanan deprem sonrası yardım için gelen İsrail'in arama kurtarma ekibi ülkelerine döndü. Törenle karşılanan ekibin komutanı Golan Vach konuşma yaptığı sırada, cebinde taşıdığı Türk parasını çıkarıp anısını anlattı.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye'ye birçok ülkeden yardım yağdı ve arama kurtarma ekibi geldi. İsrail de Türkiye'ye yardım eli uzatan ülkelerden biri oldu. İsrail, sivil savunma birliği kurtarma birimleri ve birçok özel kurtarma ekibiyle Türkiye'deki çalışmalara katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın katıldığı törenle, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı görevliler karşılandı. Netanyahu ve Torunlar, programda yaptıkları konuşmalarda, ekibe çalışmalara katılımından dolayı teşekkür etti.

Cebinden Türk lirası çıkardı

Çalışmalar sırasında İsrailli sivil savunma birliği kurtarma birim komutanı Golan Vach, cebinde bir Türk lirası taşıdığını açıkladı, hikayesini ise şu sözlerle anlattı:

"30 saat süren bir uğraşın sonunda tünelin ucunda bir çocuk göründü. Ekipler çocuğu örten betonu elleri ile temizlediler. Ekipteki arkadaşlarımızdan biri 2 yıl önce çocuğunu kaybetmişti. Bu arkadaşımız ilk önce çocuğun başını okşadı ve onun sakinleşmesini sağladı. Ve ona her çocuğun bütün dünyada anlayabileceği bir lisanla şarkı söylemeye başladı.''

"Adeta bir doğum gibi çocuğun enkaz altından çıkartılma işlemi başladı. Uzun süren bu kurtarma sürecinde çocuk son derece güçlüydü. Sonunda küçük kız, beton ve demir yığınları içinden çıkarıldı. Hepimizin gözlerinde yaşlar vardı.''

"Amcası yanımıza gelerek bu metal parayı verdi"

"Söz konusu enkaz tünelinden çıktığımızda çocuğun amcası yanımıza gelerek bu metal parayı verdi. Bu basit bir metal paradır, fazla bir maddi değeri yoktur.

"Amcanın izahatına göre..."

Ancak amcanın izahatına göre; yerel geleneklerde bu metal para doğum yapan kadına verilir. Ancak doğum zor bir doğum ise bu para doğumu gerçekleştiren ebeye verilir dedi."