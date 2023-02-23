Kırım Tatar Türklerinden deprem bölgesine yardım tırı

Kırım Tatar Türkleri tarafından hazırlanan yardım tırı, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Uğurlama törenine katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bu zor zamanda dostlukların pekiştiğini bir kez daha gördük" dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından tüm dünya Türkiye için yardım seferberliği başlattı.

Türkiye için tek yürek olan ülkeler, depremzedelerin yaralarını sarabilmek için yardım ve desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kırım Tatar Türkleri tarafından hazırlanan yardım tırı da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

"Bu zor zamanda dostlukların pekiştiğini bir kez daha gördük"

Uğurlama töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Maalesef ülkemizde çok ciddi bir deprem hadisesiyle karşı karşıyayız. Çok yıkıcı bir deprem yaşadığımızı görüyoruz. Bizler de belediyeler olarak orada bulunmaya çalışıyoruz. Bugün anlamlı bir yardımla beraberiz. Ukrayna Başkonsolosumuz ve Kırım Tatar Eski Meclis Başkanımızın çalışmalarıyla bir yardım tırı oluşturulmuş. Bu zor zamanda dostlukların pekiştiğini bir kez daha görmüş olduk. Tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, "Bizi son derece duygulandırdılar. Böyle dar bir zamanda, çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde arama kurtarma çalışmalarıyla ve yapmış oldukları bugünkü yardımlarla birlikte dostluğunuzu pekiştirmiş oldular. Bu duyarlılıklarından dolayı biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Biz daima Türkiye'nin yanında olacağız"

Uğurlama törenine katılan Kırım Tatar Milli Meclisi Eski Başkanı, Ukrayna Yüksek Şura Üyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Türkiye’nin başına böyle bir olay geldiği zaman elbette herkesin manevi borcu, elinden gelen şeyi yapmaktır. Ukrayna’da yardım kampanyası başladı. Ayrıca bugün yollanacak yardım, Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından yapıldı. Biz daima Türkiye’nin yanında olacağız. Elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilski ise, "Tam 1 sene önce Türkiye yanımıza geldi, bize destek verdi. Bu sefer bizler elimizden geleni yapıyoruz. İyi dost her zaman dost kalır" ifadelerine yer verdi.

Uğurlama törenine; Kırım Tatar Milli Meclisi Eski Başkanı, Ukrayna Yüksek Şura Üyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilski ve beraberindeki heyet ile birlikte Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Hülya Kaya da katıldı.