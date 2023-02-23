Deprem bölgesi olmayan Mardin’de aralıklarla 2 deprem oldu

Mardin, deprem birinci derece deprem bölgesi olmamasına rağmen aralıklarla 2 deprem yaşadı.

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Kandilli rasathanesinin yaptığı paylaşımda, Mardin’in Derik ilçesinde öğle saatlerinde 2 defa deprem oldu. Gerçekleşen depremlerin 1.8 ve 1.6 büyüklüğünde olduğu söylenirken, oluşan depremlerin ilkinin 17.3 kilometre derinliğinde ikinci oluşan depremin ise 9.5 kilometre derinlikte olduğu kayıt edildi.

İki deprem arasında açıklanan saatlere göre aralarında bir dakikadan az bir süre olduğu kayıt edildi.