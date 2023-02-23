Malatya'da peş peşe deprem oldu! AFAD'dan son deprem açıklaması şiddeti kaç?

AFAD verilerine göre Malatya Doğanşehir'de peş peşe deprem oldu. İlk depreminin büyüklüğünün 4.4 diğerinin ise 3.6 olduğu bildirildi.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son deprem Malatya'da meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 ve 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Deprem 6.97 km derinlikte kaydedildi.
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