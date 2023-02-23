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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşar Esad'a taziye mektubu! Depremde ölenler için...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Beşar Esad'a taziye mektubu! Depremde ölenler için...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insanın öldüğü Suriye'nin Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "İleride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye'nin Başkanı Beşar Esad’a taziye mektubu gönderdi.  Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu'nun Beşar Esad'a gönderdiği mektubu paylaştı. CHP lideri mektubunda şu ifadelere yer verdi: 

- 6 Şubat tarihinde büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum.

- Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz.

- Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.

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