Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisinin yargılandığı davada mütalaa! İşte istenen ceza...

İSTANBUL Beyoğlu'nda bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Ayşegül Çınar’ın 8 yıla kadar, Çalıkoğlu’nun ise 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Abone ol

Beyoğlu'ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Çevredekiler rahatsız olunca uyarıldıkları aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay tarihinde sanıkların Galata’daki bir otelin restoranında oturmaktayken çevredeki insanların sanıklardan rahatsız olması sebebiyle işletme çalışanları tarafından uyarıldıklarını aktardı.

Polis memurunun belinden silahı alıp havaya ateş etti

Açıklanan mütalaada, bunun üzerine sanık Furkan’ın mutfak kısmından bıçak alarak işletme sahipleriyle çalışanlarını tehdit ettiği, hakaret içerir söylemlerde bulunduğu, işletme sahiplerinin sanığı sakinleştirmeye çalıştığı ancak sanığın sakinleşmediği kaydedildi. Sanık Furkan’ın işletmeye ait eşyaları yerlere atarak kırdığının anlatıldığı mütalaada, sanığın olay yerine gelen polislere de aynı sözleri söylediği, polislere aktif olarak direndiği, bir polis memurunun belinden silahı alarak havaya bir el ateş ettiği ve işletmeye zarar verdiği kaydedildi.

Erkek arkadaşını durdurmalarını engellemek için polise direndiği belirtildi

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ayşegül Çınar’ın ise olay yerine gelen polislere sanık Furkan’ı durdurmalarını engellemek için direndiği ve hakaret ettiği de belirtildi.

Çınar’ın 8 yıla, Çalıkoğlu’nun ise 24 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi

Mütalaada sanık Ayşegül Çınar’ın zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplamda 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık Furkan Çalıkoğlu’nun ise ‘hakaret’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘mala zarar verme’, ‘silahla tehdit’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından toplamda 6 yıl 5 aydan 24 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi.

Mütalaada ayrıca, sanık Furkan’ın müşteki Nebi’yi silahla yaraladığına dair kamera görüntüleri de dahil olmak üzere kesin ve müşahhas bir delil bulunmaması gerekçesiyle ‘silahla yaralama’ suçundan beraatına karar verilmesi talep edildi. Duruşmada taraf avukatları, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için süre talep ettiler. Mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin 'müşteki' olarak yer aldı.

İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, 'kamu görevlisine hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise 'kamu görevlisine hakaret', 'silahla tehdit', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralama' suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın 8 Eylül 2021 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından Furkan Çalıkoğlu'nun eylemlerinin öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan itirazlar neticesiyle dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.

Ayşegül Çınar kısaca kimdir?

Dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun bulunduğu restoranda kavga çıkmıştı. Çalıkoğlu elindeki bıçakla çevredekilere saldırmıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve 7 polis yaralanmıştı. Özel Harekat Polisi olaya müdahale etmişti.

Ayşegül Çınar 1999 yılında Antalya'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Küçük yaşlardan bu yana oyuncu olmak isteyen Ayşegül Çınar, Fox Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştır.

Ayşegül Çınar'ın sosyal medya platformu Instagram'da yaklaşık 310 bin takipçisi bulunmaktadır.