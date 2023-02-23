Depremin yıktığı Hatay'ın Belediye Başkanında olay açıklamalar: Hesap vermeye hazırım

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen ve sonraki depremlerin merkez üssü olan Hatay'da uzun bir zamandır belediye başkanı olan Lütfü Savaş, deprem sonrası en çok konuşulan isimlerden biri. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

Abone ol

6 Şubat ve 20 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hatay Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, yıkılan Rönesans Rezidans ile ilgili sorulara yanıt vererek, "Suçumuz, kabahatimiz, eksiğimiz varsa hesap veririz. Rönesans Rezidans ile ilgili bana vuruluyor. Benim bu konudaki fikirlerim yargıdan bağımsız sadece 'iyi adamdır' dedim" şeklinde konuştu.

Daha önceden CHP'den istifa edeceği iddia edilen Savaş, bu iddiayı keskin bir şekilde yalanlamıştı. Depremin simgelerinden biri haline gelen Rönesans Rezidans ile ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalar tepki çekince Savaş, "İnsanlar can derdinde eğer bizim bir suçumuz kabahatimiz varsa adalet önünde hesap vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Hatay'da insanların can derdinde olduğunu kendisinin siyasetin figürü haline getirildiğini ifade eden Savaş, adalet önünde hesap vermekten çekinmeyeceğini de dile getirdi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Suçumuz varsa hesabını veririz

"İnsanlar bu durumdayken hala siyasi ihtiras peşindeler, sorumlu bir makamdayım. 14. yılıma girdim. Suçumuz, kabahatimiz, eksiğimiz varsa hesap veririz. İlk günden beri dezenformasyon var, ilk 8 gün zaten internet yoktu.

Yıkılan binaların çoğunluğu 1999 öncesinde yapıldı

2013'ten beri hükümet projelerin odalara gitmesini engelledi. Ben bunu savunmak için söylemiyorum. İlçe belediyeleri devreye girdi. Benle ilgili kabahat varsa biz bunun hesabını veririz. Yıkılan binaların çok büyük çoğunluğu 1999 öncesinde yapıldı. Yeni binalarda da ölümler var ama çok az, ikide bir imar affı çıkarırsanız ekstra katlar olursa sonuç böyle oluyor tüm bunların sorgulanması lazım.

Ben tekrar söylüyorum bizim kabahatimiz varsa biz kabahatimizin cezasını çekmeye hazırız. Hükümet, ilçe belediyeleri, imar affı bunları hep birlikte değerlendirmek lazım. Tabi ki millet can derdinde bugünler bir geçsin bizim de konuşacaklarımız var. Biz adalet önünde hesap vermeye hazırız.

Rönesans Rezidans ile ilgili bana vuruluyor

10 tane ilde hasar var her şehirde binalar yıkıldı neden sadece CHP belediyesine suçlama yapılıyor? Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Rönesans Rezidans ile ilgili bana vuruluyor. Benim bu konudaki fikirlerim yargıdan bağımsız sadece iyi adamdır dedim."