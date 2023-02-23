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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ mensubu 16 şahıs gözaltına alındı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ mensubu 16 şahıs gözaltına alındı

EDİRNE'de jandarma ve hudut birliklerince son 1 haftada icra edilen faaliyetler sonucunda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ mensubu olduğu belirlenen 16 şahıs gözaltına alındı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve hudut birlikleri tarafından terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde son bir haftada Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 terör örgütü mensubu yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 14'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca İl jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı olan, 2'si yabancı uyruklu 35 kişinin yakalandığı belirtildi.

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