Deprem bölgesinde 'asbest' tehlikesi! Uzmanlar uyarıyor

Yaşanan depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, çevresel etkiyi en aza indirecek şekilde atıkların bertaraf edilmesi ve geri dönüştürülmesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar sağlığı tehdit eden asbest tehlikesine dikkat çekti.

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Depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma işlemleri devam ederken, bu çalışmaların uygun koşullarda yapılması büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, atıkların bir kısmının kontrollü bir şekilde bertaraf sağlanırken, bir kısmının ise geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması bekleniyor.

Konunun uzmanları yıkıntı atıklarının tekniğine uygun yönetilmesi gerektiğini söylerken, enkazlardaki asbest tehlikesine de dikkat çekiyor.

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan geçtiğimiz günlerde afet sonrası uygulanması gereken ‘Atık Yönetimi’ne ilişkin bilgiler paylaşmış ve yıkılan binaların atıklarının arama – kurtarma çalışmalarının ardından çevresel risk oluşturmayacak şekilde kaldırılmasını vurgulamıştı.



Karahan tehlikeli ve geri dönüştürülebilir atıkların uzman ekiplerle ayrıştırılacağını belirtmişti.