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TFF'den ligden çekilen takımlar için anlamlı jest!

TFF'den ligden çekilen takımlar için anlamlı jest!

TFF'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ligden çekilme kararı alan takımlardan Gaziantep ve Hatayspor'a jest yaparak sezonun geri kalanında iki takıma da beraberlik bonusu ödemeye devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ligden çekilme kararı alan takımlardan Hatayspor ve Gaziantep FK ,oynamadıkları her mücadele sonrası beraberlik bonusu alacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'ya ligin sonuna kadar beraberlik bonusu ödenecek. TFF'nin bu kararı sosyal medyada da büyük alkış alırken, bu şekilde maddi anlamda kulüplere de destek verilmiş olacak.

Hangi takımlar ligden çekildi?

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi. Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, Spor Toto 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak. TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.

TFF
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