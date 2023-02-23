Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda rakibine yenilmeyerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu rövanşında Basel ile karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da oynana ilk maçı Larsen'in golüyle 1-0 kazanan bordo-mavililer, avantajı elinde bulunduruyor. Fırtına'ya son 16'ya yükselmesi için herhangi bir beraberlik veya galibiyet yetiyor. Trabzonspor rakibine tek farklı mağlup olduğu takdirde ise mücadele uzatmalara taşınacak. Basel'in iki veya daha farklı galibiyetlerinde ise Trabzonspor Avrupa'ya veda edecek.

Basel-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basel ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Saint Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.