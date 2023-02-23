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Dostluk maçında ortalığı karıştıran taraftar: Çok büyük şerefsizlik yaptım

Dostluk maçında ortalığı karıştıran taraftar: Çok büyük şerefsizlik yaptım

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından Kocaelispor ve Sakaryaspor'un depremzedelere yardım amacıyla karşı karşıya geldiği maçta sahaya atlayarak olayların çıkmasına sebep olan taraftar özür diledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremzedelere destek amaçlı düzenlenen Kocaelispor- Sakaryaspor maçında sahaya girerek ortalığı karıştıran taraftar, iki takımın camialarından özür diledi.

Sahayı karıştırdı

Gelirleri deprem bölgesine bağışlanmak üzere dün oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında Sakaryaspor tribününden sahaya giren bir taraftar, Kocaelispor taraftarına doğru koşup, takımının atkısını tribünlere göstermişti. Taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanırken her iki takım arasında gerginlik yaşandı.

"Çok büyük şerefsizlik yaptım"

Sahaya inerek ortalığı karıştıran Sakaryaspor taraftarı, sosyal medyada her iki takımın camiasından özür diledi. Taraftarın sosyal medyada paylaştığı videoda, "Öncelikle depremzede ağabeylerim ve kardeşlerimden özür diliyorum. Çok büyük şerefsizlik ve hainlik yaptım. Sakaryaspor ve Kocaelispor camiasından özür dilerim. Yakışmayacak hareketlerde bulunduğum için." ifadeleri yer aldı.

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