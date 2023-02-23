Hatay'da bir deprem daha oldu! Felaket bitmek bilmiyor

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 18.53'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.

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Hatay, 6 Şubat'ta büyük felaketi yaşayan illerden biriydi. Şehirde çok sayıda bina yıkılırken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

6 Şubat'taki depremin ardından geçtiğimiz pazartesi günü de 6.4 ve 5.8'lik iki deprem daha meydana geldi. Yaşanan sarsıntıların ardından bölgede artçılar sürüyor.

Merkez üssü Defne ilçesi

AFAD, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 18.53'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin ardından herhangi bir yıkılma veya çökme bilgisine ulaşılmadı.

Vatandaşlar depremin ardından bulundukları çadırlardan ve tehlikeli yerlerden güvenli alanlara toplandı.