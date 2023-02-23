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1999 depremi sonrası yağma haberleri gösterilen Koray Aydın ne diyeceğini bilemedi

Habertürk canlı yayınında 1999 Gölcük depreminde yağma yaşanmadığını vurgulayan İyi Partili Koray Aydın'a, sunucu gazete haberini gösterince "Yok öyle bir şey, bakarız sonra" diyerek konuyu kapattı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler, 43 bini aşkın kişinin canına mal oldu.

Ülkenin geçirdiği son 18 güne anı anına şahit olan vatandaşlar, büyük bir burukluk yaşıyor. Her kesimden ekipler canla başla depremzedelere yardımcı olmaya çalışırken, muhalefet birlik olmak yerine, hükümeti eleştirmeye odaklanıyor..

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana "Mehmetçik ortada yoktu" diyen muhalefetten İyi Partili Koray Aydın, ortaya yeni bir iddia attı.

"1999 depreminde bir tane yağma yoktu, tek bir gazete haberi bulamazsınız"

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Aydın, Kahramanmaraş depremini 1999 Gölcük depremiyle kıyasladı. 

Aydın'ın "1999 depreminde bir tane yağma olayı olmadı, tek bir gazete haberi bulamazsınız." ifadeleri dikkat çekti. 

"Haberi var okuyayım mı"

Bunun üzerine sunucu Mehmet Akif Ersoy, o döneme ait bir gazetenin haberini göstererek "Gazete haberi var, okuyayım mı?" demesi üzerine Aydın haberin okunmasını istemedi. 

"Sonra bakarız"

Aydın "Yok öyle bir şey, sonra bakarız" diyerek konuyu kapattı. 

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