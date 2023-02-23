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Deprem bölgesindeki illere kurulan çadır ve konteyner sayısı

Deprem bölgesindeki illere kurulan çadır ve konteyner sayısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depremden etkilenen illerde kurulan çadır ve konteyner sayısını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından AFAD bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında çadır sevkiyatının aralıksız devam ettiğini, şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturulduğunu belirtti. 

Bireysel çadır talepleriyle birlikte toplamda 329 bin 382 çadır kurulumunun tamamlandığını belirten AFAD,  konteyner kurulumuna da hızlıca başlandığını duyurdu. 

İl il kurulan konteyner sayısı

Buna göre, şimdiye kadar depremden etkilenen illerimizde kurulan konteyner sayısı şu şekilde sıralandı;

▪️ Hatay - 1.120

▪️ Kahramanmaraş - 1.047

▪️ Gaziantep - 1.206

▪️ Adıyaman - 656

▪️ Malatya - 605

▪️ Şanlıurfa - 1.800

▪️ Osmaniye - 127


İl il kurulan çadır sayısı

Depremden etkilenen illerimizde kurulan çadır sayısı ise şu şekilde;

▪️ Hatay - 84.316

▪️ Kahramanmaraş - 74.112

▪️ Gaziantep - 49.670

▪️ Adıyaman - 48.500

▪️ Malatya - 26.960

▪️ Adana - 17.515

▪️ Şanlıurfa - 8.990

▪️ Osmaniye - 7.282

▪️ Diyarbakır - 7.458

▪️ Kilis - 4.579

"Çalışmalarımız aralıksız sürüyor"

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır sevkiyatlarımız aralıksız devam ediyor.

Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturduk. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadır kurulumunu tamamladık.

İlk etapta 100.000 konteyner kurulumuna da hızlıca başladık. İlgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve Aziz milletimizin destekleri ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

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