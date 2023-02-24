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Avrupa Ligi'nde inanılmaz olay! Sahaya girip kaleciye saldırdı

Avrupa Ligi'nde inanılmaz olay! Sahaya girip kaleciye saldırdı

Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında PSV Eindhoven ile Sevilla karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında ise büyük bir skandal yaşandı. Sahaya atlayan PSV Eindhoven taraftarı Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında PSV Eindhoven ile Sevilla karşı karşıya geldi.

İspanya temsilcisi Sevilla 3-0 yendiği karşılaşmanın rövanşında rakibine 2-0 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. Ev sahibi PSV Eindhoven'nın gollerini 77. dakikada De Jong ve 90+5. dakikada Silva kaydetti.

Maçın son anlarında ise büyük bir skandal yaşandı. Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'in koruduğu kalenin arkasında bulunan bir PSV Eindhoven taraftarı sahaya atlayarak Dmitrovic'e saldırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Dmitrovic suratına bir yumruk darbesi aldı.

Dmitrovic daha sonra taraftarla boğuşmaya girdi ve saldırganı etkisiz hale getirdi. PSVli futbolcular ve güvenlik güçleri, saldırgan taraftarı Sırp kalecinin elinden zor kurtardı.

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