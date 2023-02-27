İstanbul haritasını açtı tek tek gösterdi! 7.6, 7.5 işte böyle bir deprem bekleniyor
Büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan deprem felaketinin ardından gözler uzun süredir konuşulan beklenen olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalara çevrildi. Deprem için riskli yerlere dair endişeler artarken uzmanların yorumları da merak ediliyor. Son olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk çarpıcı ifadeler kullandı. Büyüklükle ilgili 7.6, 7.5, 7.4 ve 7.2 değerlerini veren Öztürk, "Böyle bir deprem bekliyor İstanbul" dedi.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından hem herkes deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılması için büyük çabalar gösteriyor hem de bir yandan diğer bölgelerdeki deprem riskinin endişesini taşıyor. Uzun süredir konuşulan beklenen olası İstanbul depremiyle alakalı araştırmalar da hız kazandı.
Bu doğrultuda uzmanların açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Depremin büyüklüğünün ne kadar olacağı ve özellikle riskli bölgelerin nereleri olduğu merak ediliyor. İşte beklenen İstanbul depremiyle ilgili çok çarpıcı o yeni açıklama...
Harita üzerinden anlattı
TV100’de yayınlanan Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında depremler konuşuldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, beklenen İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. 'Böyle bir deprem bekliyor İstanbul' diyen Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, detayları harita üzerinden anlattı.
"7.6, 7.5, 7.4, 7.2..."
Prof. Dr. Hüseyin Öztürk’ün açıklamasında "Bilim camiasının konsensusu şu; bu Marmara Denizi kırılacak, bu da 7,6-7,5-7,4-7,2 gibi bir büyüklüğe gelecek diye bir görüş var. Buna yakın bir görüşü kabul ediyorum, böyle bir deprem bekliyor İstanbul’u." dedi.