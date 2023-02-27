İstanbul haritasını açtı tek tek gösterdi! 7.6, 7.5 işte böyle bir deprem bekleniyor

"7.6, 7.5, 7.4, 7.2..."



Prof. Dr. Hüseyin Öztürk’ün açıklamasında "Bilim camiasının konsensusu şu; bu Marmara Denizi kırılacak, bu da 7,6-7,5-7,4-7,2 gibi bir büyüklüğe gelecek diye bir görüş var. Buna yakın bir görüşü kabul ediyorum, böyle bir deprem bekliyor İstanbul’u." dedi.