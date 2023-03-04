Meral Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu: Ben sülaleme Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, memleketi Kocaeli’de yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki “Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim.” ifadeleri yeniden gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemediğini belirterek masadan kalktığını ilan etti.

Akşener’in açıklamalarının ardından İzmit Belediyesi’nin ağabeyinin ismini verdiği Nihat Gürer Spor Tesisleri açılışındaki konuşmaları yeniden gündeme geldi.

Akşener, Kılıçdaroğlu hakkında şunları söylemişti:

Biz partiyi kurduk. ‘Kurulamaz’ dediler, kurduk. 24 Haziran’da seçim kararı alındı ve tam seçime gideceğiz. YSK’dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Sonra bir siyasi partimizin Genel başkanıyla görüştük ‘Acaba beraber gidebilir miyiz’ diye maalesef olmadı, şartlar uymadı.

Sonra benim aklıma sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye’de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti.

Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber’ vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. O, 15 milletvekili arkadaşımdan birisi de karşımda duruyor. Yıllarca CHP ve sağın renkleri arasında büyük bir mesafe varken o davranış biçimi o aradaki alanı, o uzaklığı kapattı.