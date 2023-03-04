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POLİTİKA

Meral Akşener'in videosu sosyal medyada viral oldu! Arka fonda Ahmet Kaya var

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'dan kalkması siyaset gündemine bomba gibi düştü. Akşener'in çıkışının yankıları sürerken Ahmet Kaya'nın "Yorgun demokrat" isimli şarkısıyla hazırlanan bir video kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamalarda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmediğini açıklayarak 6'lı Masa'dan kalkmasının yankıları sürüyor.

Yaptığı açıklamada "Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6'lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür" ifadelerine yer veren Akşener'in bu hamlesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İmamoğlu ve Yavaş detayı dikkat çekti

Tartışmalar devam ederken Ahmet Kaya'nın "Yorgun demokrat" şarkısıyla hazırlanan bir video kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi. Bahsi geçen video Akşener'in "Aday olun" çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş görsellerinin "Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu" kısmına denk gelmesi dikkat çekti.

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