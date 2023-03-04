Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masanın kriziyle ilgili ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin 6’lı masadan ayrılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim" diye değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 6’lı masadan ayrılmasına ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Erdoğan, "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.