BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
SPOR

Bursaspor-Amedspor maçında 'Beyaz Toros' ve Yeşil' pankartları açıldı! Saha savaş yeri gibi

BURSASPOR il Amedspor arasında oynanacak maç öncesi başlayan gerilim ve provokasyon maçın başlamasıyla daha da arttı. Bursaspor tribünleri faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. Maç öncesi Bursaspor ve Amedspor futbolcuları tekma tokat kavga etti. Sahaya sürekli patlayıcı madde atıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde başlayan provokasyonlar ve tribünlerde ve sahada da devam ediyor. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Futbolcuların kavgasına polis müdahale etti

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. İki takım soyunma odasına girdi.

'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartları

Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o pankartlara tepki göstererek, "Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." dedi.

Maçı durdurun, illa biri mi ölmeli

Maçın başlamasıyla birlikte tribünlerden Amedporlu oyunculara sürekli pet şişe, çakmak, bozuk para ve patlayıcı maddeler atıldı. Sosyal medyadan "Maçı durdurun, illa birinin ölmesi mi gerekiyor" çağrıları geldi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tekel bayiye saldıran çocuk yakalandı: "Kavgayı ayırmadığı için vurdum"
Tekel bayiye saldıran çocuk yakalandı: "Kavgayı ayırmadığı için vurdum"
Bursa'da kahreden görüntü! 10 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
Bursa'da kahreden görüntü! 10 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!
Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!
Ümit Özdağ'a taraftar tepkisi! Kayserispor taraftarından kaçmak için tuvalete sığındı
Ümit Özdağ'a taraftar tepkisi! Kayserispor taraftarından kaçmak için tuvalete sığındı
Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı Ersan Şen! Canlı yayında Ersan Şen'i arayıp teklif etti
Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı Ersan Şen! Canlı yayında Ersan Şen'i arayıp teklif etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masanın kriziyle ilgili ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masanın kriziyle ilgili ilk yorum
Meral Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu: Ben sülaleme Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim
Meral Akşener’in sözleri yeniden gündem oldu: Ben sülaleme Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim
Meral Akşener'in videosu sosyal medyada viral oldu! Arka fonda Ahmet Kaya var
Meral Akşener'in videosu sosyal medyada viral oldu! Arka fonda Ahmet Kaya var
Muharrem İnce'den Meral Akşener'e açık kapı! "Ben razıyım, Akşener başbakan olsun"
Muharrem İnce'den Meral Akşener'e açık kapı! "Ben razıyım, Akşener başbakan olsun"
İlk depremde yerle bir oldu! Malatya’da rezidansın çökme anı çok korkunç!
İlk depremde yerle bir oldu! Malatya’da rezidansın çökme anı çok korkunç!
Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Erdoğan'ın İran atasözü yeniden gündeme geldi
Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Erdoğan'ın İran atasözü yeniden gündeme geldi
E-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır SGK video paylaşı
E-devlet emeklilik başvurusu nasıl yapılır SGK video paylaşı