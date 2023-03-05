BIST 5.212
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.126,84
YEREL

Tekel bayiye saldıran çocuk yakalandı: "Kavgayı ayırmadığı için vurdum"

Kağıthane’de tekel bayi önünde bir başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaparak dışarıya çektiği adamı vuran 16 yaşındaki saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırı anları kameralara yansırken, ifadesinde “Bizi ayırmadığı için vurdum” diyen çocuk, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs tarafından cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda dükkan içinde bulunan Harun Ş., kurşunun kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, kanlar içerisinde kalan Harun Ş. vatandaşlar tarafından araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Kağıthane Asayiş polisi saldırganı yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, saldırganın 16 yaşındaki Mert A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresini belirleyen polis, Mert A.’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

“Kavgayı ayırmadığı için vurdum”
Gözaltına alınan Mert A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Kavgayı ayırmadığı için vurdum” dediği öğrenildi. İfadesi alınarak “kasten yaralama”, “ateşli silahla kanununa muhalefet” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından adli işlemleri yapılan Mert A., adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türkiye ziyareti öncesi skandal paylaşım! Tepkiler yağınca Yunan bakan çark etti
Türkiye ziyareti öncesi skandal paylaşım! Tepkiler yağınca Yunan bakan çark etti
İYİ Parti'de yeni istifalar! Ankara'da Meclis grubu kurması için katılanlar istifa etti Mansur Yavaş rahatsız
İYİ Parti'de yeni istifalar! Ankara'da Meclis grubu kurması için katılanlar istifa etti Mansur Yavaş rahatsız
Emin Çölaşan'dan olay iddia! Meral Akşener 'Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz' sorusuna ne cevap verdi
Emin Çölaşan'dan olay iddia! Meral Akşener 'Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı oy vereceğiz' sorusuna ne cevap verdi
Tartıştığı damadını pompalıyla öldürdü! Karısıyla ayrıldı diye...
Tartıştığı damadını pompalıyla öldürdü! Karısıyla ayrıldı diye...
Vatandaştan itfaiye ekiplerine ilginç istek: 100 bin dolarımı kurtarın
Vatandaştan itfaiye ekiplerine ilginç istek: 100 bin dolarımı kurtarın
Tekel bayi işleten adamı kurşunladı! 16 yaşındaki çocuk: Bizi ayırmadığı için vurdum
Tekel bayi işleten adamı kurşunladı! 16 yaşındaki çocuk: Bizi ayırmadığı için vurdum
Suriye'de 4 büyüklüğünde deprem son depremler listesi
Suriye'de 4 büyüklüğünde deprem son depremler listesi
Ankara'da diri fay var dedi ve en riskli bölgeyi açıkladı
Ankara'da diri fay var dedi ve en riskli bölgeyi açıkladı
Emniyet Müdürü deprem bölgesine gitti depremzede yardımlarını çalıp Tekirdağ'a getirdi
Emniyet Müdürü deprem bölgesine gitti depremzede yardımlarını çalıp Tekirdağ'a getirdi
Ahmet Hakan bu İşe akıl sır erdiremedi! Meral Akşener'in önünde 4 yol var
Ahmet Hakan bu İşe akıl sır erdiremedi! Meral Akşener'in önünde 4 yol var
Bir yılda 12 kez rapor alınca kovuldu! İşçi mahkemeye başvurdu emsal nitelikte karar çıktı...
Bir yılda 12 kez rapor alınca kovuldu! İşçi mahkemeye başvurdu emsal nitelikte karar çıktı...
Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!
Hatay'da 'depremde öldü' diye morga konulan küçük kızın hayatını kebapçı kurtardı!