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POLİTİKA

Ümit Özdağ'a taraftar tepkisi! Kayserispor taraftarından kaçmak için tuvalete sığındı

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ, Kayserispor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe seyircisinin alınmamasını protesto etmek için Kayseri'ye maça gitti. Kayserispor taraftarlarının tepki gösterdiği Özdağ, protestolardan kaçarak tuvalete sığındı...

Kayseri İl Güvenlik Kurulu’nun Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli taraftarların alınmayacağını açıklaması nedeniyle alınan karara tepki göstermek için maça giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki ile karşılandı.

Maç süresince Kayserisporlu bir grup taraftarın tepki gösterdiği Özdağ stadı maç tamamlanmadan terk etmek zorunda kaldı. Ümit Özdağ stat kapısından çıkarken bir taraftar arkasından 'Burası Kayseri buradan oy çıkmaz sana' diye bağırdı. 

Özdağ taraftarların tepkilerinde kurtulmak için stadın tuvaletine girdi. O anlar kameralara yansıdı... 

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