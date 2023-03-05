Bodrum'u fırtına vurdu! Restoran çatılarını uçurdu, yaralılar var

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde bugün sağanak yağış ile gelen ani fırtına sahildeki restoranların çatılarını uçurdu, bazı vatandaşlar çatılardan düşen parçalarla yaralandı. 10 civarında restoran kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün öğle saatlerinde aniden başlayan ve sadece 15 dakika süren sağanak yağış ve fırtına turistik Gümüşlük Mahallesi'ni harabeye çevirdi.

Sağanak yağış ile birlikte denizden gelen ve sadece 2 dakika süren fırtınada Gümüşlük sahilinde bulunan restoranların çatıları uçtu, maddi hasar meydana geldi. Çatılardan uçan malzemeler nedeniyle yaralananların olduğu, bu kişilerin yaralarının belirtildi. Fırtınadan sonra Gümüşlük sahilindeki manzara görenleri şaşkına çevirdi.

Hava aniden karadı ortalık cehenneme döndü

Olayı gören ve Gümüşlük'te yaşayan 59 yaşındaki Avukat Göray Karadut “Hava aniden karardı ve Kümülonimbus adlı koyu renkteki bulutlar Gümüşlük’ün üstünü kapladı. Bu bulutlar 2-3 dakika süren ani sağanaklar yapar. Bu yüzden iskeleye çıkarak nereyi vuracak diye beklediğimde mevzi sağanak yağış ile birlikte gelen ve sadece 2 dakika süren fırtına restoranların çatılarını uçurdu, o anda restoranlarda bulunan bir kaç kişi küçük sıyrıklarla atlattı bu fırtınayı. Bu sağanakları önceden tahmin etmek mümkün değil çünkü aniden ortaya çıkarlar” diye konuştu.

Sahildeki 8 restoranda maddi hasar meydana geldi. Hasarın boyutunun 1 milyon TL. yi bulduğu belirtildi.