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İki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Meydan muharebesi gibi kavga kamerada

IĞDIR’da iki grup arasında çıkan ve sandalye, taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı meydan muharebesi gibi kavgada 6 kişi yaralandı.

Kavga, dün saat 18:00 sıralarında Halfeli Caddesi üzerinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce birden kavga başladı. Kavgaya tarafların akrabalarını çağırmasıyla meydan muharebesini aratmayan bir görüntü çıktı. İki grup ellerine geçen sandalye, taş, sopa ve bıçaklar ile birbirlerine saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada edilen bilgiye göre 6 kişi yaralandı. Polislerin gelmesi ile kavga güçlükle sona ererken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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