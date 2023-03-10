Ali Babacan'ın bu videosu sosyal medyada gündem oldu

Tüm KHK'lıların görevlerine iade edileceği sözünü veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, AK Parti'deyken 15 Temmuz darbe girişiminden günler sonra "kanser hücreleri" dediği FETÖ'nün kamu kuruluşlarından temizleneceğini söylediği konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Altılı masanın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın videosu sosyal medyada viral oldu.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan "demokrasiye saygı nöbetleri" programında konuşan Babacan, söz konusu videoda darbecilere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mücadelesini övdü.

Kanser hücreleri kamudan tek tek temizlenecek"

"Erdoğan o gece çıkıp haydi meydanlara 'gelin bu mücadeleyi beraber verelim' demesiydi işimiz zordu" diyen Babacan, "Hiçbir kuşkunuz olmasın. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Operasyonlar başladı. Devam ediyor edecek inşallah. Ta ki kamu kuruluşlarımızdan ve diğer yapılardan bu kanser hücreleri tek tek temizlenene kadar." ifadelerini kullandı.

"U dönüşü yapmış mıyım? Kolay kolay bulamazsınız diyorum"

Videonun devamında Cüneyt Özdemir'e konuk olan Babacan'ın sözleri yer aldı. Babacan, burada "2001'de siyasete başladım. O günden bugüne bütün söylediklerini getirin önüme koyun diyorum. Bugün söylediklerimle tezat var mı? Çelişki var mı? U dönüşü yapmış mıyım? Kolay kolay bulamazsınız diyorum. Şu ana kadar getiren olmadı. Ben bu çağrıyı yapıyorum" diyor.

"KHK ile ihraç edilenler kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız"

Babacan'ın parti kurduktan sonra vaatlerini sıraladığı bir konuşması da videonun sonunda yer aldı. Babacan, "KHK ile ihraç edilenler kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar. Kamu düzeni ve milli güvenlikle doğrudan ilişkili kurumlarda görev yaptıktan sonra ihraç edilenler ise idarenin kendilerine uygun göreceği bir göreve başlayacaklar" dedi.