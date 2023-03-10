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Hatay'da depremzedelerin zor anları: Çadır kent sular içinde kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ağır hasar alan HATAY'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bölgeye sevk edilen çadırlar içerisinde hayatlarına devam eden depremzedelerin çilesi adeta bitmek bilmiyor. Hatay'ın Payas ilçesinde yağmur nedeniyle çadırların olduğu bölgede su birikintileri oluştu ve çadılar sular içinde kaldı. Yağan yağmur sonrası depremzedeler zor anlar yaşadı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerde en büyük hasarı gören illerden biri de Hatay oldu. Hatay merkezde olduğu gibi ilçelerde de evleri çöken, ağır hasar alan vatandaşlar, kurulan çadır kentlerde yaşamaya başladı. Payas ilçesinde gece etkili olan yağmur, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki çadır kentte kalan vatandaşları zor durumda bıraktı. Çadırların olduğu bazı bölgelerde su birikintileri oluşturdu. Bölgede oluşan su birikintileri tahliye edilmeye başlandı.

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