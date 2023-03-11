Karamollaoğlu'ndan Kızılay'a sert tepki: "Aile şirketi mi?, Kan bile vermem"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı TV5 canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın depremzedeler için AHBAB'a sattığı çadırlarla ilgili "Kızılay bir ailenin şirketi mi? diyerek sert tepki gösteren Karamollaoğlu, ""Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın depremin ardından çadır satışı yapmasına tepki gösteren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Kan bile vermem" dedi.

Katıldığı TV5 canlı yayınında Kızılay'ın depremlerin ardından çadır satmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, "Utanç verici bir manzara. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzarayla karşılaşılacağını zannetmiyorum. Efendim diyor biz satış da yapabiliriz. Ya millet can çekişiyor, ihtiyacı var, sen yardım kuruluşusun ticari bir müessese değilsin. Normal şartlarda bazı üretimleri yapıp satıyorsa anlarım, bir felaket yokken. Ama deprem anında herkes çadır beklerken çadır satmaya kalkarsan bu olmaz" diye konuştu.

Kızılay'a artık yardım yapmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" dedi.

"Kızılay bir ailenin şirketi mi?"

Çadır satışının savunulmasına da tepki gösteren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bir de kendilerini savunmaya kalkıyorlar. Bunu anlamak mümkün değil. Siz bir kurumu aile müessesi haline getirirseniz çocuğunuz, damadınız, gelininiz, torununuz... Bu ne ya? Kızılay bir ailenin şirketi mi? O hale gelmiş ve siz kalkıp yaptığınız hatayı da savunabiliyorsunuz. Vay canına! Bu, zihniyetin çöktüğünün işaretidir. Bu, Kızılay'da ortaya çıktı ama Türkiye böyle yönetiliyor. Hep menfaat. Ülke menfaati değil şahsi menfaat, siyasi menfaat önde tutuluyor. Bu yanlışlık maalesef Türkiye'de kural haline getirildi."