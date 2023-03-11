Kur'an Kursu'nda skandal dayak kamerada! Dayakçı hoca tutuklandı

İSTANBUL Büyükçekmece'de İsmailağa cemaatine bağlı olduğu iddia edilen bir Kur'an kursunda, 'hoca' olduğu öne sürülen kişinin çocukları öldüresiye dövüldüğünü gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İsmi Sedat Ç. olduğu belirtilen dayakçı hoca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Büyükçekmece'de İsmailağa cemaatine bağlı olduğu iddia edilen bir Kur'an kursunda, 'hoca' olduğu öne sürülen kişinin çocukları yerden yere fırlatan ve acımasızca yumruklayan kişinin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İsmi Sedat Ç. olduğu belirtilen dayakçı hoca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuğunu Kuran Kursu'na gönderen baba D.Ç., Tepecik İlim Kültür ve Hizmet Derneği Kur'an kursuna gönderdiği 13 yaşındaki oğlu M.Ç.'nin, 24 Şubat günü hocası tarafından dövüldüğünü belirterek şikayetçi oldu.

Baba D.Ç., oğlunun arkadaşı tarafından cep telefonuyla gizlice çekilen dayak anına ait görüntüleri de polise verdi. Şikâyet ve görüntüler üzerine polis Sedat Ç.'yi gözaltına aldı.

Kendisiyle dalga geçtikleri için çocukları dövdüğünü itiraf eden Sedat Ç., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.