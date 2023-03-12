A Haber'in çadır haberi Güldür Güldür'de! Skeç sosyal medyada olay yarattı, Ali Sunal: Normal değil!

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gündemdeki olayların sıkça parodi haline getirildiği programda bu kez deprem konu edinildi. Bir skeçte, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'in çadır haberine yer verildi. Söz konusu 'çadır' skeci ve programın açılışında Ali Sunal'ın yaptığı deprem konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Ali Sunal, "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir?" dedi ve ekledi:

"Bir kişinin bile sorumluluk hissedip..."

"Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' dememesi normal midir sizce? Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır"

Çadır haberi Güldür Güldür'de

Öte yandan deprem felaketinin ilk saatlerinde yetkililer tarafından yeterli müdahalenin yapılmadığı şeklinde eleştiriler yapılırken bölgeyi ziyaret eden A Haber de, yaptığı çadır haberiyle eleştiriler almıştı.

Çadır kentte yaşayan bir aileyi ziyaret eden muhabir çadıra girerken, “İçeri girince bizi burada bir antre karşıladı. Bu antreden geçerek şu an salona geldik…” dedi. Muhabir, çadırda altı kişinin kalmasına rağmen 25 metrekare olmasına övgü yaptı: "Oldukça büyük ve oldukça sıcak"

Güldür Güldür ekibi de yaptıkları skeçte bu haberi konu edindi. Parodi haline getirilen haberi sunan oyuncunun, "Deprem bölgesindeki çadırın koridorundan çıktım şimdi. Harika bir çadır, müthiş." replikleri dikkat çekti.