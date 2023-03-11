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POLİTİKA

HÜDA PAR Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu! 'Hizbullah terör örgütü değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 1 yıl önce katıldığı bir programda söylediği sözler, sosyal medyada gündem oldu.

Cumhur İttifakı’na katılacağı konuşulan ve bugün 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 1 yıl önce katıldığı bir programda söylediği sözler, sosyal medyada gündem oldu.

"Hizbullah size göre bir terör örgütü mü" sorusuna Yapıcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" yanıtını vermişti.

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