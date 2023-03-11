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Yıkım sırasında korku dolu anlar! Bina, iş makinesinin üzerine devrildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Adıyaman’da yıkımı yapılan bir bina iş makinesinin üzerine devrildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İş makineleri binaları yıkarken polisler de güvenlik şeridi çekerek vatandaşların yaklaşmasını engelliyor.

Kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen bina devrildi

Atatürk Bulvarı üzerinde kontrollü bir şekilde yıkımı yapılan bir bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle etrafı toz bulutu kaplarken iş makinesinin ucu enkazın altında kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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