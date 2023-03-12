Erdoğan: Bizimle dayanışma sağlayan tüm gönül dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum

Hatay Kırıkhan'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma sağlayan herkese yurt içi ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına, şahsım olarak şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma sağlayan herkese yurt içi ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına, şahsım olarak şükranlarımı sunuyorum." dedi.