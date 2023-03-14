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"Aç karnına içince böyle oluyor" dedi Alkolmetreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı

BURSA'da uygulama noktasındaki trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi. Alkol kontrolü sırasında konuşmakta zorluk çeken bir araç sahibi, kendisine uzatılan alkometreyi üflemek yerine yutmaya çalıştı. Dakikalarca verilen uğraş sonucu üflemeyi başaran sürücü 1.88 promil alkollü çıktı. Daha önce de ehliyetinin alındığı öğrenilen sürücü tüm bu olanlara, "Nasip, aç karnına içince böyle oluyor" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama yapan trafik polisleri alkollü sürücülere geçit vermedi.

Alkollü olduğu halde direksiyon başına geçen bir sürücüyü uygulama noktasında durduran trafik polisleri, alkolmetre uzatıp üflemesini istedi.

Araçtan inen sürücü kendisine uzatılan cihaza üflemek yerine, yutmayı denedi. Polis ekiplerinin dakikalarca uğraşı sonucu cihaza üflemeyi başaran otomobil sürücüsü, 1.88 promil alkollü çıktı.

Yürümekte ve konuşmakta zorluk çeken şahsın daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenilirken, sürücü tüm bu olanlara rağmen, “Nasip, aç karnına içince böyle oluyor” diye konuştu.

O anlar kameraya yansırken, araç sürücüsüne 5 bin 96 lira ceza kesildi.

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