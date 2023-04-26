Muharrem İnce'nin vekil adayı vatandaşa çok kızdı! 'İnsan bi el sallar ya!'

Memleket Partisi İstanbul milletvekili adayı Hazal Karaoğlan, seçim otobüsüyle Büyükçekmece'yi gezdi. O gezinin görüntülerini de "Büyükçekmece'yi maviye boyadık" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak o görüntülerde Karaoğlan'ın kendisine ilgi göstermeyen İstanbullulara “İnsan bi el sallar ya, o kadar el salladık” diyerek tepki gösterdiği görüldü.

14 Mayıs’ta yapılacak seçim için çalışmalara devam eden Milletvekili adayları saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Memleket Partisi milletvekili adayı Hazal Karaoğlan İstanbul’da seçim otobüsü içinde vatandaşları selamladı. Ancak vatandaşlardan ilgi görmedi.

Karaoğlan kimsenin kendisiyle ilgilenmediği o anları "Bugün, Büyükçekmece'yi maviye boyadık" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak videonun sonunda Karaoğlan'ın İstanbullulara “İnsan bi el sallar ya, o kadar el salladık” diyerek sitem ettiği sözlerin de olması dikkat çekti.