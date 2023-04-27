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Balıkesir'de sağanak yağış sonucu taşkın oldu! Araçlar böyle sürüklendi

BALIKESİR'in BİGADİÇ ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu meydana gelen taşkın bazı araçları sürükledi. O anlar böyle görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde ilçe merkezinde yoğun sağanak yaşandı. Sağanak nedeniyle kentteki bir dere taştı, derenin bulunduğu sokakta bazı araçların sürüklenmesine neden oldu. Taşkın sonucu birkaç araçta ve bodrum katlarındaki evlerde hasar oluştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da ilçeye giderek incelemelerde bulundu. Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Bigadiç İlçemizde yaşanan aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın olayına belediye, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz tarafından hızlı şekilde yapılan müdahaleyi yerinde takip ettik" ifadelerinde bulundu.

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