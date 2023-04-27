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HDP'liler 'Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırıp dövdü! İşte o çirkin saldırı anları...

DİYARBAKIR'da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, Yaklaşık 15 kişilik HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı.

Diyarbakır’da 4 yıl önce kaçırılan oğlu için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, HDP’lilerin tekme ve yumruklu saldırısına uğradı. Yaklaşık 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş‘ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştı.

Celil Begdaş, geçtiğimiz yıl HDP Genel Merkez binası önünde oturma eylemi başlatmıştı. Bedgaş, oğlunun montu ve kimliğinin HDP binasından çıktığını belirterek "Doğu'da Kürt sorunu değil, HDP, PKK sorunu var" diye konuşmuştu.

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