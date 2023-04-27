BIST 4.785
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.240,18
GÜNCEL

Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti! Silahla okulu bastı, tetiği peş peşe çekti o anlar kamerada

ŞANLIURFA’da idare ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Kolejinde yaşandı.

İddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı. Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız
HDP'liler 'Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırıp dövdü! İşte o çirkin saldırı anları...
HDP'liler 'Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırıp dövdü! İşte o çirkin saldırı anları...
Erkekler genç kızı feci şekilde dövdü! Kızlı erkekli iki grubun birbirine girdiği bıçaklı kavgada kan aktı
Erkekler genç kızı feci şekilde dövdü! Kızlı erkekli iki grubun birbirine girdiği bıçaklı kavgada kan aktı
Balıkesir'de sağanak yağış sonucu taşkın oldu! Araçlar böyle sürüklendi
Balıkesir'de sağanak yağış sonucu taşkın oldu! Araçlar böyle sürüklendi
MHP'den HÜDA Par resti! Biz Hüda Par'la ne görüşürüz ne de beraber oluruz
MHP'den HÜDA Par resti! Biz Hüda Par'la ne görüşürüz ne de beraber oluruz
İzmir'de gece sirenler çaldı halk korktu, rögar kapakları hop hop oynadı...
İzmir'de gece sirenler çaldı halk korktu, rögar kapakları hop hop oynadı...
Muharrem İnce'nin vekil adayı vatandaşa çok kızdı! 'İnsan bi el sallar ya!'
Muharrem İnce'nin vekil adayı vatandaşa çok kızdı! 'İnsan bi el sallar ya!'
Otobüs kamyonete çarptı, şoför otobüsün altında kaldı
Otobüs kamyonete çarptı, şoför otobüsün altında kaldı