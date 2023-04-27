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SEÇİM2023

Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi Youtube kanalındaki canlı yayında "Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı. Canlı yayın sırasında oy kullananlar arasında seçimi soğanın kazandıracağını söyleyenler ezici çoğunlukta çıktı...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, hayat pahalılığının son günlerdeki sembolü haline gelen, kilosu 30 liraya ulaşan soğan üzerinden iktidarı uyarmış ve seçimi Togg'un değil soğanın kazandıracağını söylemişti. Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır?" anketi yaptı, sonuç Abdulkadir Selvi'yi doğruladı. 

Önce gün "Oy verecek olan Togg değil, filesini doldurmaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımız" diyen Abdulkadir Selvi, "Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir" uyarısı yapmıştı.

Cüneyt Özdemir de kendi Yotube kanalında canlı yayında "Seçimi Togg mu kazanırır yoksa soğan mı?" anketi yaptı. Özdemir'in anketine yayın sonuna kadar 7633 kişi katılırken, ankete katılanların yüzde 84'ü seçimi soğanın kazandıracağı, yüzde 16'sı ise seçimi Togg'un kazandıracağı cevabını verdi. 

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