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SEÇİM2023

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız

Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Katılımcılardan biri, "'Fetullah Gülen Hoca Efendi' diyen siz ne zaman yargılanacaksınız" dedi.

Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV'de yayınladığı Mevzular Açık Mikrofon isimli program serisinin her bölümü ayrı konuşulmaya devam ediyor. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da programın 12. bölüm konuğu oldu. Programın kesitleri sosyal medyada yayınlanırken bir katılımcının sorusu da gündem oldu.

"Benim babam öldü nasıl yeniden yargılayacaksınız"

Ergenekon ve Balyoz davalarının yeniden görülmesini istediğini söyleyen Babacan'a "Ali Bey geçmiş davaları yenden açacağınızı söylüyorsunuz. Sanıkları yeniden yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Benim babam da o sanıklardan biri. Benim babam öldü. Babamı nasıl yeniden yargılayacaksınız. 'Fetullah Gülen Hoca Efendi' diyen siz ne zaman yargılanacaksınız" sorusunu yöneltti.

AK Parti'ye döner misiniz sorusu

Oğuzhan Uğur ile Ali Babacan arasındaki diyalog gündem oldu:

Oğuzhan Uğur: "Erdoğan sizi davet ederse AKP'ye döner misiniz?" 

Ali Babacan: "Başkanlık sisteminden döner, bu çizgide buluşabilirsek ne âlâ."

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