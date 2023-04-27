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Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kocası tarafından öldürülen esnafın vurulma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, 25 Nisan 2023 günü saat 10.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle Hüdai Oral Caddesinde faaliyet gösteren bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 AAZ 544 plakalı araçla iş yerine gelen Halil İbrahim U. isimli şüpheli, araçtan inerek iş yerinin önünde oturmakta olan iş yeri sahibi Doğan Göktaş’a (43) 7 el ateş etti.

Tanınmamak için başına şapka takan saldırgan, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Başına 1 ve göğsüne ise 3 adet kurşun isabet eden Doğan Göktaş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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