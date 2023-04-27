BIST 4.787
DOLAR 19,44
EURO 21,42
ALTIN 1.238,55
SEÇİM

Meral Akşener mitingde vatandaşlara kızdı! 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Mamak'ta kalabalık bir gruba konuşurken gürültü yapan bir grup gence kızdı. Akşener'in gruba doğru gidip "Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya" diye çıkışması kameralara yansıdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Mamak'taki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini kaydetti.

Akşener'in konuşma yaptığı esnada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Açıklamalarına devam ederken miting alanında bir grubun sesli bir şekilde konuşmasına ve hareketlerine sinirlenen İYİ Parti lideri Akşener, kürsüden ayrılarak grubun yanına doğru hareket etti. Sinirli bir şekilde o kişileri uyaran Akşener, "Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya. Bak kadınlar ezildi" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Depremin merkez üssü Elbistan’da ağır hasarlı bina çöktü
Depremin merkez üssü Elbistan’da ağır hasarlı bina çöktü
Balıkesir'i sağanak yağış vurdu! Araçlar suda böyle sürüklendi o anlar kamerada
Balıkesir'i sağanak yağış vurdu! Araçlar suda böyle sürüklendi o anlar kamerada
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti
Denizli'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturan adama 7 el böyle ateş etti
Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu
Cinayet gibi kazada ölenlerin isimleri belli oldu
Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti! Silahla okulu bastı, tetiği peş peşe çekti o anlar kamerada
Şanlıurfa'da öğrenci dehşeti! Silahla okulu bastı, tetiği peş peşe çekti o anlar kamerada
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Cüneyt Özdemir canlı yayında 'Seçimi soğan mı yoksa Togg mu kazandırır" anketi yaptı! Abdulkadir Selvi haklı çıktı
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Bursa'da gençler birbirine girdi! 15 kişilik grubun kavgası kamerada
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: “Nikah kıyıyorduk”
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne söyledi: Ne zaman yargılanacaksınız
HDP'liler 'Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırıp dövdü! İşte o çirkin saldırı anları...
HDP'liler 'Evlat Nöbeti'ndeki babaya saldırıp dövdü! İşte o çirkin saldırı anları...
Erkekler genç kızı feci şekilde dövdü! Kızlı erkekli iki grubun birbirine girdiği bıçaklı kavgada kan aktı
Erkekler genç kızı feci şekilde dövdü! Kızlı erkekli iki grubun birbirine girdiği bıçaklı kavgada kan aktı