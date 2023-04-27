Meral Akşener mitingde vatandaşlara kızdı! 'Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Mamak'ta kalabalık bir gruba konuşurken gürültü yapan bir grup gence kızdı. Akşener'in gruba doğru gidip "Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya" diye çıkışması kameralara yansıdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Mamak'taki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini kaydetti.

Akşener'in konuşma yaptığı esnada ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Açıklamalarına devam ederken miting alanında bir grubun sesli bir şekilde konuşmasına ve hareketlerine sinirlenen İYİ Parti lideri Akşener, kürsüden ayrılarak grubun yanına doğru hareket etti. Sinirli bir şekilde o kişileri uyaran Akşener, "Oğlum ne yapıyorsunuz? Azıcık susun ya. Bak kadınlar ezildi" ifadelerini kullandı.