Antalya'da denizde oluşan dev hortum gemiden görüntülendi

Antalya Körfezi açıklarında denizde oluşan hortum, yakınındaki bir tanker gemisinden görüntülendi. Hortumun uzunluğu ve denizden suyu çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hortum, dün öğle saatlerinde Antalya Körfezi açıklarında ortaya çıktı.

Yaklaşık 5 dakikanın üzerinde süren hortum, kentin farklı noktalarından görüntülenmişti. Bugüne kadar hep karadan görüntülenen hortum, bu kez açıklardaki bir tankerdeki çalışan tarafından yakından görüntülendi.

Hortumun yüksekliği ve denizden su aldığı anlar ve oluşan ürkütücü görüntü saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.